Россиян предупредили об активизации кибермошенников на праздниках

Праздничное настроение притупляет внимание даже самых внимательных владельцев гаджетов, чем пользуются мошенники. Об основных преступных схемах предупредила россиян пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве заявили, что в последние предпраздничные дни мошенники часто устраивают рассылки о распродажах товаров с огромными скидками. На такую уловку ведутся те, кто не успел купить подарок близким. Лучше подобные предложения игнорировать.

Во время праздников россияне часто меняют гаджеты, куда переносят личные данные и аккаунты. Но в новых аппаратах нужно сразу включить двухфакторную защиту.

Поздравления в мессенджерах от незнакомых контактов тоже должны вызывать недоверие. Видеооткрытки или архивные файлы с названиями «С Новым годом» лучше удалить, не открывая, чтобы не получить на свой гаджет троян или программу для майнинга.

Еще одним способом распространения вредоносных программ стали поддельные сайты с киноновинками, представляющие себя в качестве «бесплатных платформ без рекламы».

Кроме того, под прицелом злоумышленников все еще остались дети и подростки, которым часто предлагают «подработать» во время новогодних каникул. Зачастую все ограничивается передачей данных банковских карт или проведением транзакций в адрес неустановленных получателей.

Расслабляться не стоит и в январе, когда усиливается количество звонков или сообщений от взломанных аккаунтов с просьбой одолжить денег.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ранее сообщили, что сотрудники различных организаций столкнулись с новой схемой мошенников, действующих под прикрытием доставки корпоративных подарков.

В ведомстве пояснили, что потенциальные жертвы получают сообщение от фейкового отправителя или лжекурьера, которые просят перезвонить или перейти по ссылке для уточнения адреса доставки.