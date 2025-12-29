Россиян предупредили об активизации кибермошенников на праздниках
МВД раскрыло основные мошеннические схемы на время новогодних каникул
Праздничное настроение притупляет внимание даже самых внимательных владельцев гаджетов, чем пользуются мошенники. Об основных преступных схемах предупредила россиян пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В ведомстве заявили, что в последние предпраздничные дни мошенники часто устраивают рассылки о распродажах товаров с огромными скидками. На такую уловку ведутся те, кто не успел купить подарок близким. Лучше подобные предложения игнорировать.
Во время праздников россияне часто меняют гаджеты, куда переносят личные данные и аккаунты. Но в новых аппаратах нужно сразу включить двухфакторную защиту.
Поздравления в мессенджерах от незнакомых контактов тоже должны вызывать недоверие. Видеооткрытки или архивные файлы с названиями «С Новым годом» лучше удалить, не открывая, чтобы не получить на свой гаджет троян или программу для майнинга.
Еще одним способом распространения вредоносных программ стали поддельные сайты с киноновинками, представляющие себя в качестве «бесплатных платформ без рекламы».
Кроме того, под прицелом злоумышленников все еще остались дети и подростки, которым часто предлагают «подработать» во время новогодних каникул. Зачастую все ограничивается передачей данных банковских карт или проведением транзакций в адрес неустановленных получателей.
Расслабляться не стоит и в январе, когда усиливается количество звонков или сообщений от взломанных аккаунтов с просьбой одолжить денег.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ранее сообщили, что сотрудники различных организаций столкнулись с новой схемой мошенников, действующих под прикрытием доставки корпоративных подарков.
В ведомстве пояснили, что потенциальные жертвы получают сообщение от фейкового отправителя или лжекурьера, которые просят перезвонить или перейти по ссылке для уточнения адреса доставки.