Мингосуправления Подмосковья предостерегло от схемы обмана с доставкой подарков

В Подмосковье зафиксировали новую схему мошенничества, нацеленную на сотрудников различных организаций. Злоумышленники действуют под прикрытием доставки корпоративных подарков.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что на телефон потенциальной жертвы приходит сообщение якобы от службы доставки.

В послании говорится, что отправитель хочет вручить подарок, но курьер якобы не может до него дозвониться. Для уточнения деталей получателя просят перезвонить по указанному номеру или перейти по ссылке.

После этого мошенники под благовидным предлогом запрашивают персональные данные для «оформления доставки», требуют оплатить различные «сборы» или заманивают жертву на фишинговый сайт. Цель — либо получить конфиденциальную информацию, либо напрямую похитить деньги с карты.

Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют никогда не перезванивать на подозрительные номера из сообщений, не сообщать незнакомцам личные и банковские данные, а также тщательно проверять адреса всех сайтов, на которые предлагают перейти.

Жителям и гостям Подмосковья советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим близким и коллегам.