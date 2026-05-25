Россиян предупредили о риске поломки пауэрбанка из-за дождя

Попадание под дождь с включенным пауэрбанком не грозит человеку ударом током, но может повредить само устройство. Об этом «Газете.ru» рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Попадание под дождь с пауэрбанком не создает условий для поражения электрическим током, поскольку напряжение в таких устройствах ограничено уровнем литий-ионного элемента, обычно это около 3,7–5 вольт», — сказал Юрасов.

Он уточнил, что вода способна навредить пауэрбанку тем, что содержит соли и примеси. Проникая внутрь зарядника, она способна изменить работу электроники.

«Когда влага попадает в разъемы или под корпус, между контактами возникают паразитные токи. Это приводит к коротким замыканиям на уровне электронных компонентов», — сказал Юрасов.

Физик отметил, что меньше всего в условиях непогоды страдают герметичные модели с защитой по стандарту IP. Обычные устройства с открытыми разъемами могут выйти из строя даже после незначительного намокания.

Ранее россиянам напомнили, что делать, если произошло возгорание пауэрбанка. По словам заслуженного спасателя РФ Сергея Щетинина, устройство ни в коем случае нельзя заливать водой. Эффективно и правильно будет как можно скорее изолировать его и накрыть любым несгораемым предметом.