Россиянам рассказали, почему пауэрбанк нельзя тушить водой

Загоревшийся пауэрбанк нельзя тушить водой, потому что это только усилит пламя. Об этом заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал aif.ru .

«Ни в коем случае нельзя тушить пауэрбанк водой, потому что от воды он загорится еще сильнее», — предупредил Щетинин.

По его словам, в такой ситуации важно не пытаться залить устройство и не брать его голыми руками. Вместо этого Щетинин посоветовал как можно быстрее изолировать горящий аккумулятор любым несгораемым предметом. Для этого подойдет металлическое ведро, таз или другая емкость, которая не поддержит горение.

Спасатель также отметил, что устройство можно осторожно перенести на лестничную клетку или на безопасную несгораемую поверхность. Например, бетон или кафель, где огонь не сможет быстро распространиться на окружающие предметы.

Ранее в Сургуте в лифте жилого дома у девушки в сумке загорелся портативный аккумулятор. После закрытия дверей из сумки пошел дым, а затем появилось пламя.