Россиян отключили от одной из привычных функций Telegram

Telegram отключил в России функцию «Найти людей рядом», но оставил в США

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Запущенная в 2019 году функция «Найти людей рядом» перестала работать у российских пользователей мессенджера Telegram/ Об этом сообщили «Ведомости».

Владельцы смартфонов заметили неполадки 31 августа. Мессенджер продолжил искать пользователей поблизости, но перестал выдавать результаты.

Опция «Люди рядом» заработала в Telegram в июне 2019 года. На первом этапе появилась возможность поделиться своими контактами с пользователями поблизости. В 2020 году разработчики расширили функционал.

Ограничения коснулись не всех. В США, в отличие от России, функция «Найти людей рядом» продолжила работать, сообщило РИА «Новости». Telegram официально не комментировал отключение опции.

Основателя мессенджера Павла Дурова 24 августа задержала полиция Франции, сообщили «Известия». Журналисты выяснили, что в прошлом он уже сотрудничал со спецслужбами. Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что их интересовали данные пользователей Telegram.

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Belkin Alexey/news.ru

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