Польский судья рассказал, чего хотят от Дурова во Франции

Польский судья Шмидт: Запад потребовал у Дурова данные пользователей Telegram

Фото: Global Look Press

Бывший польский судья Томаш Шмидт, который уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей, заявил, что Запад потребовал от основателя Telegram Павла Дурова передать спецслужбам данные пользователей платформы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмидт сообщил, что французские власти потребовали от Дурова сотрудничества с ними и передачи вместе с данными пользователей содержания переписок в Telegram.

По словам бывшего судьи, так называемая демократия в ЕС сейчас «хороша, как никогда».

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание бизнесмена не является политическим решением. Накануне, 28 августа, состоялось судебное заседание, на котором предпринимателя согласились освободить из-под стражи, но под судебный надзор после обещания внести залог на сумму пять миллионов евро.

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