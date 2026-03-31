Россия впервые за два десятилетия открыла новые запасы лития

Россия впервые за два десятилетия обнаружила новые месторождения лития — редкого металла. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщило РИА «Новости» .

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что это важно для ресурсной независимости страны. Стимулирование частных инвестиций в геологоразведку помогает в этом, отметил он.

Литий — ключевой компонент аккумуляторов. Он также важен в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, создании керамики и стекла, а также в других областях.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов сообщил, что в 2026 году Россия планирует выставить на торги значительное количество участков золота, преимущественно в Якутии. Акцент сделают не на разработку крупных месторождений, а на массовое распределение лицензий.