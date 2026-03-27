Роснедра выставят на торги золотоносные участки в Якутии

В 2026 году Россия планирует выставить на торги значительное количество участков золота, преимущественно в Якутии. Об этом ТАСС заявил глава Роснедр Олег Казанов.

По его словам, акцент сделают не на разработку крупных месторождений, а на массовое распределение лицензий.

«Идет реализация через аукционы объектов, которые сохранялись в резерве. Объекты небольшие, но это массовый процесс, цифры переданных лицензий будут значительны, но не за счет гигантских месторождений», — объяснил Казанов.

Глава Роснедр добавил, что недропользователям уже передали золотоносную Делянкирскую площадь в Якутии и медное месторождение «80 лет Победы» в Башкортостане. Их разработали благодаря федеральному проекту «Геология: возрождение легенды».

