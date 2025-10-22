Россия, в отличие от других стран, продолжила развитие и опередила конкурентов. Бизнесмен, инженер-механик и отец владельца SpaceX Эррол Маск заявил об этом в IТ-парке имени Башира Рамеева в Казани, сообщил РЕН ТВ .

«Вы опережаете весь мир, и даже об этом не знаете. Остальной мир движется назад, а вы движетесь вперед», — сказал он на встрече с айтишниками.

Западные СМИ, по словам Маска-старшего, рассказывают о России лишь ужасные вещи. Реальность совершенно иная. Он пожелал, чтобы весь мир узнал правду о стране и ее регионах.

Отец Илона Маска открыл встречу с ИТ-сектором Татарстана, оценил городскую инфраструктуру, попробовал местную кухню и примерил роль диджея.

Это не первый его визит в Россию. Ранее южноафриканский бизнесмен хвалил Москву в сравнении с Лондоном и Вашингтоном.