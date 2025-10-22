Бизнесмен Эррол Маск — отец Илона Маска — прилетел в Казань и попробовал себя в роли диджея. Кадры с ним опубликовал телеканал RT .

Маск-старший прибыл в Татарстан накануне. Особенно его заинтересовал IТ-парк имени Башира Рамеева. Кроме того, бизнесмен попробовал местную кухню и поразился качеству городского планирования.

«Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера», — заявил гость.

Ранее отец основателя Tesla и SpaceX назвал Москву самой впечатляющей столицей мира. Он рассказал, что западным мегаполисам сегодня нечем гордиться, а россиянки — одни из самых красивых женщин в мире. При этом, по признанию Маска-старшего, знаменитый сын пытался отговорить его от этого визита.