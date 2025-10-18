Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол посетил Россию и поделился своими впечатлениями о поездке. В беседе с РИА «Новости» он назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире, которая гораздо лучше Вашингтона и Лондона.

Он уточнил, что в Великобритании существуют серьезные проблемы с безопасностью. По его словам, в Лондоне в прохожего могут запросто плеснуть кислотой.

«Это [Москва], безусловно, самая впечатляющая столица в мире. Трамп был вынужден ввести армию в Вашингтон, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтон — это ад», — заявил бизнесмен.

Маск подчеркнул, что западным мегаполисам нечем гордиться в данный момент. Предприниматель также раскритиковал Евросоюз и выразил мнение, что создание этой организации было ошибкой.

«У него нет реальной власти, его не должно существовать», — объяснил он.

Эррол Маск признался, что уже посетил Большой театр. Он назвал его выдающимся и невероятно прекрасным.

Ранее бизнесмен сравнил Москву с Римом и рассказал, что хотел бы научиться у президента Владимира Путина лидерским качествам. Он также назвал чушью предостережения жителей Запада, советующих не ездить в Россию.