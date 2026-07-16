Россия и КНР создали организацию по сотрудничеству в области ИИ

Россия, КНР и более 25 стран учредили организацию по сотрудничеству в сфере ИИ

В Шанхае состоялась церемония подписания соглашения о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ подписали представители России, Китая и еще более 25 государств. Российскую делегацию представил глава Минцифры Максут Шадаев, от КНР — министр иностранных дел Ван И.

К соглашению также присоединились Камерун, Замбия, Венесуэла, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, Сербия, Сенегал, Пакистан, Оман, Никарагуа, Мьянма, Мозамбик, Малайзия, Лесото, Лаос, Киргизия, Кения.

В организацию вступили Казахстан, Индонезия, Эфиопия, Куба, Конго, Камбоджа, Бразилия, Белоруссия и Алжир.

Ранее почти 50% россиян признались, что доверяют искусственному интеллекту. Максимальный уровень принятия ИИ продемонстрировала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.