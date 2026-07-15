Почти половина опрошенных россиян заявили о доверии к искусственному интеллекту

Почти 50% опрошенных россиян доверяют технологиям ИИ, у около 30% нейтральное отношение, а каждый десятый не доверяет им. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Ozon.

«Почти половина россиян (49%) скорее доверяет искусственному интеллекту, а еще 12% доверяют ему полностью. Нейтральную позицию занимают 29% участников опроса», — следует из опроса.

При этом 8% респондентов скорее не доверяют искусственному интеллекту, остальные же участники заявили о полном недоверии к технологии.

В рамках исследования опросили 1,5 тысячи россиян возрастом от 18 до 55 лет. Максимальный уровень доверия к ИИ продемонстрировала молодежь от 18 до 24 лет. Среди граждан старше 45 лет к технологиям относятся с большей настороженностью. В этой возрастной группе оказалась самая высокая доля не доверяющих нейросетям.

Ранее стало известно, что половина опрошенных россиян признала ИИ умнее себя.