Россия и Китай начнут сотрудничество по созданию электростанции на Луне

Роскосмос подписал с КНР меморандум по созданию лунной электростанции

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Меморандум включили в список документов, подписанных по итогам встречи президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве в четверг.

В Роскосмосе заявили, что российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, запланированной к возведению в 2036 году, отметил RT.

На станции будут проводить проверку новых технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне и фундаментальные космические исследования.

К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции на данный момент присоединились 13 стран.

Ранее Путин анонсировал новый национальный проект в космосе.