Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Москве в узком составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров Путин поблагодарил Си Цзиньпина за личную встречу в Москве.
«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я рад новой встрече и искренне ценю возможность личного прямого общения с вами», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что визит председателя КНР имеет большое значение для России. Он заявил о готовности посетить Китай с официальным визитом и подчеркнул, что отношения стран носят взаимовыгодный характер и развиваются во благо народов.
«Уважаемый господин председатель, еще раз хочу поблагодарить вас за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение», — сказал президент.
В ответном слове Си отметил, что рад принять участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, я рад вновь посетить Россию <...> и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил председатель КНР.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что встреча с Путиным выведет отношения России и Китая на новый уровень.