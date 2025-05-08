Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Москве в узком составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин поблагодарил Си Цзиньпина за личную встречу в Москве.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я рад новой встрече и искренне ценю возможность личного прямого общения с вами», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что визит председателя КНР имеет большое значение для России. Он заявил о готовности посетить Китай с официальным визитом и подчеркнул, что отношения стран носят взаимовыгодный характер и развиваются во благо народов.

«Уважаемый господин председатель, еще раз хочу поблагодарить вас за сегодняшний визит. Для нас это имеет большое значение», — сказал президент.

В ответном слове Си отметил, что рад принять участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, я рад вновь посетить Россию <...> и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил председатель КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что встреча с Путиным выведет отношения России и Китая на новый уровень.