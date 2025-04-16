Путин анонсировал новый национальный проект в космосе

Российские власти намерены в ближайшее время утвердить новый национальный проект, он будет направлен на развитие космической отрасли страны. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин, как сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Владимир Путин объяснил, что такой договоренности он достиг с главой госкорпорации Роскосмос еще в марте 2025 года. Оперативный процесс по утверждению космического проекта необходим для того, чтобы заложить его финансирование при подготовке федеральных бюджетов на следующие годы.

Глава государства также добавил, что российские космические планы должны соответствовать историческому статусу страны, как передовой космической державы. Новый проект должен, пояснил Путин, четко и конкретно формулировать долгосрочные цели России в космосе.

По словам Владимира Путина, в России уже появились и частные компании, работающие в сфере космоса. Какие именно концерны занялись развитием в такой области, президент не уточнил.

Глава России также призвал обеспечить стабильные источники финансирования космической отрасли. И добавил, что намерен обсудить развитие этой отрасли на долгосрочную перспективу. Рассказал Владимир Путин и о грандиозных планах сотрудничества с Китаем.