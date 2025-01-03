При помощи космического аппарата «Ресурс-П» № 5, который вывели на орбиту 25 декабря прошлого года, сделали первые снимки. Кадрами поделилась пресс-служба Роскосмоса.
Первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» прошли 3 января в 10:35 по московскому времени. Спутник запечатлел поверхность Земли вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ.
Космические аппараты разработало российское ракетно-космическое предприятие «Прогресс». Оборудование позволит обновлять карты и получать актуальную информацию в области контроля и охраны окружающей среды.
Ранее в Роскосмосе рассказали о пилотируемых полетах на Марс. Они могут начаться в ближайшие 50 лет, когда человечество накопит соответствующие технологии, заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.
Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии
Эстония скоро получит американские РСЗО HIMARS
Украинский беспилотник убил жителя курской деревни Обеста
США обвинили китайскую фирму Integrity Technology Group в связи с хакерами
Роскосмос показал первые снимки со спутника «Ресурс-П» №5
В Волоколамске подростку оторвало кисть руки из-за взрыва петарды
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте