Роскосмос показал первые снимки со спутника «Ресурс-П» №5

При помощи космического аппарата «Ресурс-П» № 5, который вывели на орбиту 25 декабря прошлого года, сделали первые снимки. Кадрами поделилась пресс-служба Роскосмоса.

Первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» прошли 3 января в 10:35 по московскому времени. Спутник запечатлел поверхность Земли вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ.

Космические аппараты разработало российское ракетно-космическое предприятие «Прогресс». Оборудование позволит обновлять карты и получать актуальную информацию в области контроля и охраны окружающей среды.