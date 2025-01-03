Роскосмос показал первые снимки со спутника «Ресурс-П» №5

При помощи космического аппарата «Ресурс-П» № 5, который вывели на орбиту 25 декабря прошлого года, сделали первые снимки. Кадрами поделилась пресс-служба Роскосмоса.

Первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» прошли 3 января в 10:35 по московскому времени. Спутник запечатлел поверхность Земли вдоль трассы полета над территориями США, Китая и ОАЭ.

Космические аппараты разработало российское ракетно-космическое предприятие «Прогресс». Оборудование позволит обновлять карты и получать актуальную информацию в области контроля и охраны окружающей среды.

Фото: Роскосмос
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Фото: Роскосмос
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Фото: Роскосмос
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Фото: Роскосмос
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Фото: Роскосмос
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Ранее в Роскосмосе рассказали о пилотируемых полетах на Марс. Они могут начаться в ближайшие 50 лет, когда человечество накопит соответствующие технологии, заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

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