В Роскосмосе рассказали о старте пилотируемых полетов на Марс

Борисов: пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет

В ближайшие 50 лет могут начаться пилотируемые полеты на Марс. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала «Соловьев Live» .

«Думаю, это произойдет в ближайшие 50 лет. Вероятно, даже и быстрее», — сказал он.

Борисов отметил, что именно тогда человечество накопит соответствующие технологии, отработает запуск новых ракет, которые могут добираться до Красной планеты гораздо быстрее.

«Пока продолжительные полеты на Марс можно считать фантастикой, но для человека в таких промежутках еще много неизведанного. Потенциальные проблемы могут быть связаны с сохранением основных функций организма при длительных полетах в условиях микрогравитации, а также психологической совместимостью экипажа», — добавил гендиректор корпорации.

Ранее ученый Иван Моисеев назвал нереальным пилотируемый полет на Марс в 2028 году.