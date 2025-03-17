Роскомнадзор взялся за стикеры в Telegram

По решению суда Роскомнадзор обязал Telegram удалить наборы стикеров с нацистской символикой. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.
«Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщил представитель ведомства.
Под запрет попали два набора стикеров с нацистской символикой. Решение об их незаконности вынес Зуевский районный суд Кировской области.
В общей сложности прокуратура добилась блокировки 33 стикерпаков. Среди них мемы с Адольфом Гитлером, государственная символика Украины, изображения экстремистских движений. За использование запрещенных наборов суд накажет штрафом, но за повторное нарушение грозит уголовная ответственность.
Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу
Российские военные освободили Степовое в Запорожской области
Жители Егорьевска получат консультацию мобильной бригады
Преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны признали геноцидом советского народа
Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье
«Диско-завтрак» для активистов старшего поколения прошел в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте