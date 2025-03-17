Роскомнадзор взялся за стикеры в Telegram

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

По решению суда Роскомнадзор обязал Telegram удалить наборы стикеров с нацистской символикой. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

«Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщил представитель ведомства.

Под запрет попали два набора стикеров с нацистской символикой. Решение об их незаконности вынес Зуевский районный суд Кировской области.

В общей сложности прокуратура добилась блокировки 33 стикерпаков. Среди них мемы с Адольфом Гитлером, государственная символика Украины, изображения экстремистских движений. За использование запрещенных наборов суд накажет штрафом, но за повторное нарушение грозит уголовная ответственность.

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