Под суд за стикер. Что будет за использование «запрещенки» в Telegram
Российские суды начали запрещать определенные стикерпаки в Telegram, которые попадают под статью о распространении экстремистских материалов. Как работает этот запрет и что будет, если отправить в мессенджере стикер из признанного незаконным пакета, разбирался 360.ru.
За что запрещают стикерпаки в Telegram
Решения об официальном запрете как минимум 33 стикерпаков в Telegram вынесли российские суды. Например, 14 февраля Зуевский районный суд Кировской области по иску прокуратуры запретил два набора. Еще один вердикт был вынесен 4 марта.
Под запрет попадал не конкретный стикер, а сразу весь набор, если прокурор обнаруживал в нем «изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций».
В некоторых из тех стикерпаков, которые суд признал незаконными, содержались мемы с Адольфом Гитлером и картинки со свастикой. По мнению правоохранительных органов, наборы пропагандировали экстремизм в социальных сетях.
Могут ли заблокировать Telegram из-за стикерпаков
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Антона Горелкина, бояться блокировки всего Telegram не стоит, однако определенные перемены в приложении, вероятно, будут.
«Уверен, что до блокировки Telegram дело не дойдет: скорее всего, администрация мессенджера удалит эти стикерпаки. Также ей стоит подумать над внедрением механизмов, позволяющих пользователям жаловаться на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Чтобы не доводить до суда», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Что будет за использование запрещенных стикеров в Telegram
После вынесения судебного решения о запрете администрация Telegram обязана заблокировать набор с недопустимыми с точки зрения закона изображениями, поэтому у пользователей не должно быть возможности им воспользоваться.
Нельзя будет отправить даже ту картинку из набора, на которой нет ничего противозаконного. Это тоже будет считаться распространением и пропагандой — ведь при нажатии на один стикер открывается весь стикерпак целиком, включая запрещенные изображения.
За использование стикерпака после вердикта суда пользователя могут привлечь к административной ответственности, а также назначить ему штраф в размере 1000-2000 рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность по статье «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Однако такой судебной практики в России еще нет.