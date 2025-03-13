Под суд за стикер. Что будет за использование «запрещенки» в Telegram

Российские суды начали запрещать определенные стикерпаки в Telegram, которые попадают под статью о распространении экстремистских материалов. Как работает этот запрет и что будет, если отправить в мессенджере стикер из признанного незаконным пакета, разбирался 360.ru.

Решения об официальном запрете как минимум 33 стикерпаков в Telegram вынесли российские суды. Например, 14 февраля Зуевский районный суд Кировской области по иску прокуратуры запретил два набора. Еще один вердикт был вынесен 4 марта.

Под запрет попадал не конкретный стикер, а сразу весь набор, если прокурор обнаруживал в нем «изображения нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики запрещенных экстремистских организаций».

В некоторых из тех стикерпаков, которые суд признал незаконными, содержались мемы с Адольфом Гитлером и картинки со свастикой. По мнению правоохранительных органов, наборы пропагандировали экстремизм в социальных сетях.

Могут ли заблокировать Telegram из-за стикерпаков

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Антона Горелкина, бояться блокировки всего Telegram не стоит, однако определенные перемены в приложении, вероятно, будут.

«Уверен, что до блокировки Telegram дело не дойдет: скорее всего, администрация мессенджера удалит эти стикерпаки. Также ей стоит подумать над внедрением механизмов, позволяющих пользователям жаловаться на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Чтобы не доводить до суда», — написал депутат в своем Telegram-канале.