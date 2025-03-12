Суды оставили российских пользователей Telegram без популярных стикерпаков

Администрация мессенджера Telegram начала блокировать для российских пользователей наборы популярных стикерпаков, запрещенных судебными решениями по искам прокуратуры. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Кировской области, которая с конца декабря прошлого года подала иски сразу в пять региональных судов.

Сотрудники надзорного ведомства утверждали, что в Telegram-распространялись стикерпаки с изображениями нацистской символики и атрибутики, а также знаками экстремистских организаций.Почти половина попавших под запрет наборов посвящены мемам с Адольфом Гитлером, часть движению Ку-клукс-клан, скинхедам и известному националисту.

Также под запрет попал стикерпак YellowBoi, потому что у одного из персонажей сотрудники прокуратуры разглядели свастику на лбу.

Кроме того для россиян больше недоступны наборы с флагом и гербом Украины.

По неизвестной причине прокуратура Кировской области также добилась запрета стикерпаков без общей тематики в которых встречались портреты главы Чечни Рамзана Кадырова, лягушонка Пепе и актера Алексея Панина*.

В начале января Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей. Штраф площадке выписали за отказ удалить каналы с пропагандой запрещенной в России террористической организации, а также за публикации сообщений о продаже поддельных документов.

*Признан в России иностранным агентом.