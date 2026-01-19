Роскомнадзор выделит 2,27 млрд рублей на ИИ для блокировки интернет-трафика

В этом году РКН планирует разработать и внедрить систему фильтрации интернет-трафика на основе машинного обучения. На эти цели выделили 2,27 миллиарда рублей. План цифровизации Роскомнадзора представили на рассмотрение президиума правительственной комиссии. Forbes ознакомился с документом.

Машинное обучение — это технология, основанная на математических моделях. Они создают алгоритмы, которые автоматически извлекают необходимую информацию из больших объемов данных.

Российский трафик фильтруется с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Их устанавливают на сетях операторов связи в соответствии с законом о «суверенном интернете». РКН сам монтирует и обслуживает эти устройства.

ТСПУ блокируют доступ к запрещенным ресурсам, используя технологию DPI (Deep Packet Inspection), которая анализирует содержимое пакетов данных.

С 2025 года федеральные ведомства обязаны отчитываться о проектах, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому их включение в программу цифровой трансформации не вызывает удивления, отметил источник издания, близкий к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

РКН, возможно, стремится использовать технологии машинного обучения для поиска запрещенного контента, а также для обнаружения VPN-сервисов, сказал он.

«Насколько это выполнимо на практике и эффективно с финансовой точки зрения, с учетом необходимости доработки ТСПУ, не очевидно», — подчеркнул собеседник Forbes.

РКН также применяет искусственный интеллект для поиска запрещенной информации.

Ранее россияне подали иск против Роскомнадзора и Минцифры, обвинив их в нарушении конституционных прав из-за блокировки голосовых звонков в мессенджерах. По мнению истцов, мошенники чаще всего действуют не через интернет-платформы, а телефонные звонки и СМС. Также они подчеркнули, что для защиты в Сети можно использовать способы, не требующие ограничения прав россиян.