Роскомнадзор ответил на слова Боярского о Telegram

Роскомнадзор отреагировал на недавнее заявление депутата Сергея Боярского о конструктивном диалоге с Telegram. В ведомстве заявили, что по этому вопросу больше нечего добавить, сообщил РБК .

Накануне Боярский заявил, что руководство Telegram взаимодействует с Роскомнадзором и удаляет информацию по его требованию. Но мессенджер пока не соответствует российскому законодательству. Депутат добавил, что администрации нужно сделать еще несколько шагов, чтобы устранить все претензии.

В воскресенье Telegram заблокировал 235 282 группы и канала — это максимальный показатель с конца января. С начала февраля мессенджер заблокировал доступ к 1 856 069 группам и каналам, из них 7 016 были связаны с терроризмом.