В Госдуме заявили, что Telegram осталось несколько шагов для снятия ограничений

Администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором и постепенно удаляет запрещенный контент. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с «Фонтанкой» .

«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то — не удаляется. Для меня это очень странно», — сказал он.

Боярский отметил, что мессенджер идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала «ни на одно письмо, ни на одни претензии». Парламентарий признался, что не понимает, что мешает Telegram сделать еще несколько шагов вперед, чтобы полностью урегулировать вопрос с ведомством.

В Роскомнадзоре ранее заявляли, что продолжат вводить последовательные ограничения в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения российских законов. В начале февраля на фоне замедления работы мессенджера пользователи зафиксировали сбои в его работе.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.