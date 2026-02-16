Telegram устроил массовую зачистку каналов

Telegram за день заблокировал более 200 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235 282 группы и канала — это максимальный показатель с конца января. Со статистикой ознакомилось РИА «Новости» .

С начала февраля Telegram ограничил доступ к 1 856 069 группам и каналам, из них 7 016 — за связь с терроризмом. Всего с начала года общее число заблокированных сообществ превысило семь миллионов.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский в интервью «Фонтанке» заявлял, что администрация Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и частично выполняет требования по удалению материалов, однако взаимодействие неполное. Он обратил, что WhatsApp*, например, не реагировал на обращение.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.