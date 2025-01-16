Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord в России

Роскомнадзор блокирует платформу Discord в России в соответствии с установленной процедурой. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

«Discord блокируется в штатном режиме», — отметили в РКН.

Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что у некоторых пользователей в России восстановился доступ к мессенджеру.

Роскомнадзор заблокировал Discord в октябре 2024 года из-за нарушений требований законодательства. Решение о блокировке приняли после того, как сервис обмена сообщениями отказался ограничить доступ к публикациям, содержавшим пропаганду ЛГБТ* и педофилии. Суд Москвы ранее оштрафовал компанию Discord Inc. на 3,5 миллиона рублей.

Соцсеть Discord создали в 2015 году изначально для геймеров. На площадке можно общаться с помощью голосовой и видеосвязи, а также обмениваться сообщениями. Discord насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

*Запрещенная в России экстремистская организация.