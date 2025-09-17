Скорость мобильного интернета в Туве снизили ради безопасности

В Туве временно ограничили скорость мобильного интернета для повышения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерство цифрового развития региона.

«Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона», — отметили в министерстве.

Временные ограничения введены ради безопасности людей, уточнили в ведомстве. Минцифры разработало «белый список» сервисов, которые продолжат работать без ограничений даже при снижении скорости интернета. В него вошли: платежные системы: СБП, онлайн-банки, Visa/Mastercard; социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram; мессенджеры: WhatsApp*, Viber, Telegram; сервисы такси: Яндекс.Такси, Uber, Maxim; «Госуслуги»: портал «Госуслуги» и электронные сервисы; экстренные службы: 112, МЧС и скорая помощь.

«Ограничения не затрагивают проводной интернет. Рекомендуем использовать Wi-Fi для работы с видео и крупными файлами», — добавили в Минцифры.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.