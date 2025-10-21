Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России
Жители юга России заметили сильные сбои в работе Telegram и WhatsApp
В Ростове-на-Дону перестали работать мессенджеры Telegram и WhatsApp* даже при проводном интернете. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сбой зафиксировали днем 21 октября. В Краснодарском крае оба сервиса грузятся с большими перебоями. При этом мобильный интернет работает корректно в зависимости от оператора связи. Кроме того, Telegram и WhatsApp* не грузятся в Пятигорске и Махачкале.
В Крыму мессенджеры продолжают работать стабильно, без сбоев.
Днем ранее россияне также жаловались на работу Telegram в сервисе «Сбой.рф». Пользователи не могли отправить сообщения и открыть чаты, не загружались изображения и видео.
Судя по данным сайта Downdetector, сообщения о неполадках в работе ряда сервисов 20 октября массово поступали из разных стран. Сбой произошел в работе платформе Amazon Web Services, что повлияло на Roblox, Snapchat, Adobe и другие ресурсы.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.