С 2017 года Роскомнадзор добился от администрации мессенджера Telegram удалить почти 400 тысяч публикаций и каналов. Среди них — ВЧК-ОГПУ*, сообщило РИА «Новости» .

«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тысяч публикаций или Telegram-каналов», — заявил представитель надзорной службы.

Основанием для блокировки стали решения уполномоченных органов и вердикты судов. Среди прочих Роскомнадзор добился удаления отдельных постов и всего канала ВЧК-ОГПУ* за распространение недостоверной и экстремистской информации. К тому же его авторы не подали заявку на включение в реестр страниц с аудиторией более 10 тысяч человек.

В июле 2024 года ВЧК-ОГПУ* вошел в реестр иноагентов. Он неоднократно распространял фейки, например, о недостаточной помощи жителям Курской области. О блокировке канала стало известно 7 апреля.

*Организации, признанные в России иностранными агентами.