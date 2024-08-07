Фейк: власти Курской области не оказывают помощи в эвакуации мирного населения

В украинских Telegram-каналах появилась информация, что власти Курской области якобы не оказывают помощь в эвакуации мирного населения, а жители города Суджа предоставлены сами себе. Эта информация является недостоверной.

Фейк

В украинских СМИ получила распространение информация, что власти Курской области не помогают мирным жителям приграничных районов эвакуироваться из опасной зоны, где идут бои с ВСУ. Также пишут, что население города Суджа предоставлено самому себе. Также в паблике утверждают, что что в местных Telegram-каналах люди пишут о передвижениях войск и бронетехники противника.

Правда

Недостоверную информацию распространил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»*, признанный в России иноагентом. На самом деле мирных жителей из приграничных районов вывозят организованно в автобусах. Также люди выезжали из обстреливаемых территорий на личном транспорте, об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Для эвакуированных жителей организовали пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым. С людьми на ПВР работают психологи.

Курской области помогают федеральный центр и другие регионы, которые командировали в Курск медиков для усиления врачебной помощи пострадавшим.

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* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.