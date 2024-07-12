ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» признали иноагентами в России

Минюст внес ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» в реестр иноагентов

Фото: РИА «Новости»

Проект «Русский криминал»* и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста России.

Указанные проекты распространяли недостоверные сведения о решениях и политике органов публичной власти, а также информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

«Принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — добавили в Минюсте.

В реестр иностранных агентов также внесли правнучку Валерия Чкалова Дарью Богданову** и адвоката Анну Каруличеву**.

На прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов юриста Григория Вайпана**, петербургского депутата Сергея Трошина** и журналистку Олесю Герасименко**.

* Организации признанные в России иностранными агентами.

** Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

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