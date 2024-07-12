ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» признали иноагентами в России
Минюст внес ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» в реестр иноагентов
Проект «Русский криминал»* и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста России.
Указанные проекты распространяли недостоверные сведения о решениях и политике органов публичной власти, а также информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил России.
«Принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — добавили в Минюсте.
В реестр иностранных агентов также внесли правнучку Валерия Чкалова Дарью Богданову** и адвоката Анну Каруличеву**.
На прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов юриста Григория Вайпана**, петербургского депутата Сергея Трошина** и журналистку Олесю Герасименко**.
* Организации признанные в России иностранными агентами.
** Физические лица, выполняющие функции иноагентов.