Росгвардия задействует спецтехнику для безопасности в новогодние праздники

Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки проверил организацию службы в Главном управлении ведомства по Москве и готовность подразделений к обеспечению безопасности в период новогодних праздников. Подробности — в сюжете телеканала 360.ru.

Глава Росгвардии оценил условия служебно-боевой деятельности столичного главка и осмотрел парк специальной и бронированной техники. В числе представленных образцов — автомобили мобильных огневых групп, предназначенные для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также новейшие беспилотные системы для мониторинга оперативной обстановки.

Особое внимание было уделено комплексам контроля воздушного пространства, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать траектории полета БПЛА и координировать действия подразделений. По словам одного из участников показа, данные с радиолокационных станций и систем обнаружения выводятся на мониторы, что позволяет оперативно реагировать на возможные угрозы.

Также директору Росгвардии продемонстрировали автомобили мобильных огневых групп, оснащенные специальными турелями с пулеметами различных модификаций. Часть техники уже прошла апробацию в зоне специальной военной операции и, как отмечают в ведомстве, показала свою эффективность.

Кроме того, были представлены FPV-дроны с боевой частью и комплексы, позволяющие захватывать цель и отрабатывать ее поражение с применением специального оборудования.

В Росгвардии отмечают, что подразделения полностью готовы к обеспечению безопасности жителей и гостей столицы в праздничные дни.

Поддержанию боевой и физической готовности личного состава способствует развитая инфраструктура — в том числе спортивные залы, где проходят занятия по боксу. Для детей сотрудников организованы секции самбо.

Напомним, с 1 октября правительство на 7,6% проиндексировало оклады работников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих.