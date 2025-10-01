С 1 октября в России повысили зарплаты силовиков, судей и военных

С 1 октября правительство на 7,6% проиндексировало оклады работников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих. Указ об этом разместили на портале официального публикования документов.

Согласно нему, в России повысят оклады генерального прокурора, председателя Следственного комитета, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов. На 7,6% проиндексируют и зарплаты президента Владимира Путина и всех федеральных чиновников.

Ранее Минтруд предупредил россиян о переносе индексации страховых пенсий. Выплаты увеличат не весной, как планировали, а уже с нового года. Ведомство подчеркнуло, что из бюджета в 2026 году выделят на пенсионное обеспечение и другие соцпрограммы свыше 18,7 триллиона рублей.

Часть денег потратят на больничные, пособия по беременности и родам и на поддержку семей с детьми. Выплаты также собираются отдельно скорректировать по уровню инфляцию с апреля.