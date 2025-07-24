Резюме кандидатов на госслужбу начнет проверять ИИ

Минцифры призвало проверять резюме кандидатов на госслужбу с помощью нейросетей

Минцифры предложило провести эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в госуправление. Проект постановления правительства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках эксперимента планируется начать применять нейросети для обработки документов, анализа данных, работы с типовыми обращениями граждан, поиска ошибок в законопроектах, а также проверки резюме и тестовых заданий кандидатов на госслужбу.

Пользователями нейросетей станут федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы субъектов, при этом участие в тестовом внедрении ИИ будет добровольным.

Сроки начала эксперимента в проекте постановления не указали. Поставщиками ИИ-сервисов станут компании, которые выберет правительственная комиссия.

Ранее специалист по облачным технологиям Данил Темников предположил, что в скором времени нейросети начнут заменять людей в определенных профессиях. По его словам, в первую очередь это коснется работников, выполняющих шаблонные задания.