Революция без энтузиазма. Общество отнеслось к ИИ с недоверием

Соавтор книги «Бум и спад: глобальная история финансовых пузырей» Уильям Куинн считает, что нынешний всплеск применения искусственного интеллекта сопровождается необычно сильной настороженностью общества. Об этом написала газета The New York Times .

Большинство технологических революций — от электричества до автомобилей — вызывали одновременно страх и восторг, тогда как ИИ люди встретили без энтузиазма. Многие воспринимают технологию как навязанную извне силу.

Опасения связаны с риском массовых увольнений и ростом неравенства. В отличие от прошлых технологических бумов, индустрия ИИ требует высокой экспертизы и крупных инвестиций, поэтому большинству трудно почувствовать личную причастность.

Глава Сэм Альтман признавал, что сопротивление внедрению ИИ оказалось сильнее ожиданий.

В декабре журнал Time присвоил титул «Человек года» группе лидеров индустрии, назвав их «архитекторами ИИ».