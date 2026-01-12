Разработка беспилотника для работы в стратосфере началась в России

Беспилотник для освоения околокосмического пространства разработали в России

Способную подниматься на высоту до 15 километров беспилотную платформу для продолжительных миссий разработали в России. Об этом в комментарии ТАСС рассказал генеральный директор компании «Герон» Владимир Табунов.

Он подчеркнул, что новинку назвали «Хищник», а в сферу его основных задач включили замену отдельных функций спутниковых и наземных систем.

«Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения», — заявил Табунов.

Генеральный директор добавил, что «Хищник» разгоняется до 550 километров в час и преодолевает расстояние в 12 тысяч километров, перевозя грузы до 500 килограммов.

Использованная технология «монокрыло» даст возможность увеличить скорость платформы, а также объем полезной нагрузки. Кроме того, форма беспилотника сделала «Хищник» невидимым для наземных систем отслеживания.

Беспилотником управляет искусственный интеллект, способный проводить 3D-сканирование пространства.

«При разработке „Хищника“ внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», — подытожил Табунов.

В минувшую субботу, 10 января, компания ZALA объявила о первом использовании беспилотного комплекса T-16 в Антарктиде под прямым управлением операторов, находившихся в Ижевске. Это стало возможным, благодаря специальной технологии загоризонтного планирования.