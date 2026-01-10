Российские инженеры впервые дистанционно управляли дроном над Антарктидой из Ижевска

Уникальный прорыв в дистанционном управлении дроном над Антарктидой с территории России совершили специалисты в Ижевске. Об этом сообщила компания-разработчик ZALA , подчеркнув успех в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции на станции «Мирный».

Ключевую роль сыграла специально разработанная технология загоризонтного управления. Надежный канал ретрансляции позволил в реальном времени получать видео с борта и управлять полетом для мониторинга опасных участков.

Беспилотный комплекс T-16 перешел под прямое управление операторов, удаленных на многие тысячи километров. Это первый успешный эпизод такого рода в антарктических широтах.

Полетные задания были направлены на мониторинг потенциально опасных участков: ледовых трещин, разломов и проведение аэровизуальных наблюдений за колониями пингвинов в рамках программы биологического мониторинга.

Интеграция с цифровой платформой ZALA 4Z1x обеспечила доступ к видеотрансляции и телеметрии без прерываний. Это достижение открывает новые возможности для дистанционных исследований в удаленных уголках планеты.

Ранее участники экспедиции «Русская Антарктика», которая повторяет путь первооткрывателей Антарктиды, обнаружили ранее неизвестную гавань у берегов острова Энтерпрайз. Эта гавань пока не нанесена ни на одну карту.