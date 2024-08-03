Разработчиков британских подлодок уличили в использовании российского софта

Telegraph: британские инженеры подлодок используют российское и белорусское ПО

U.S. Naval Forces Europe and Africa
Фото: U.S. Naval Forces Europe and Africa

Британские инженеры, занимающиеся разработкой атомных подводных лодок, используют софт, произведенный в России и Белоруссии. Об этом написало издание The Telegraph, сославшись на заявление Минобороны страны.

По его информации, часть кода на аутсорсе написали программисты из Сибири и Минска. Компания, занимающаяся аутсорсом, не сообщила об этом. Это, по мнению издания, может угрожать безопасности британских подлодок.

Ранее IT-эксперт Алексей Раевский заявил, что переход на российское программное обеспечение поможет избежать кибератак, однако предупредил, что этот процесс не будет быстрым.

В мае Минцифры предложило ввести плату для российских компаний за использование зарубежного софта.

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