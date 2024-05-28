Плату за зарубежный софт в отечественных компаниях предложили ввести в России
Минцифры планирует ввести плату за использование зарубежного софта в России
Минцифры обсуждает введение сбора средств с отечественных компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser SummIT. Его процитировал ТАСС.
По словам Шадаева, отечественные компании научились жить в санкционных реалиях. Российские организации приспособились и могут сейчас ставить обновления на зарубежный софт. В этих условиях министерство будет настаивать на двух механизмах работы.
Шадаев отметил, что нужно создать стимулы экономического характера, чтобы бизнес переходил на российский софт. По его мнению, это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями.
«И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — добавил он.
Если бизнесу будет накладно применять российский софт, при его внедрении могут предусмотреть снижение налоговой нагрузки.