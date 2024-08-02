IT-эксперт Раевский: переход на российский софт поможет компаниям решить проблему с кибератаками

Использование устаревшего программного обеспечения может обернуться для российских компаний серьезными проблемами. Об этом рассказал IT-эксперт Алексей Раевский в беседе с ИА НСН .

По его словам, к последствиям относится, например, несанкционированный доступ к данным. Кроме того, велика вероятность столкнуться с вирусами-шифровальщиками, добавил сайт «Аргументы и факты».

Кибератак поможет избежать переход на отечественный софт, заявил специалист. Однако он предупредил, что сама процедура является достаточно длительной.