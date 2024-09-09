Раскрыта стоимость IPhone 16 в России

«Яндекс Маркет»: IPhone 16 появится в России по цене от 90 тысяч рублей

Продажи IPhone 16 в России начнутся 10 сентября. Стоимость нового смартфона от Apple превысит 90 тысяч рублей, сообщила «Известиям» пресс-служба платформы «Яндекс Маркет».

Сначала стартуют продажи IPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max, только после них — базовых моделей IPhone 16 и IPhone 16 Plus. Первые заказы поступят в течение 20 дней, к 30 сентября.

Представитель маркетплейса предупредил, что стоимость смартфона зависит от модели. Цена IPhone 16 превысит 90 тысяч рублей. IPhone 16 Pro на 256 гигабайт обойдется минимум в 204 990 рублей, iPhone 16 Pro Max с аналогичным объемом памяти — на 10 тысяч дороже.

Презентация новых моделей прошла в Театре Стива Джобса в Apple Park. iPhone 16 получил улучшенную камеру, чип А18 и сенсорную кнопку Capture Button с датчиком надавливания. Telegram-канал Mash сообщал, что стоимость смартфона в России начнется от 149 тысяч рублей.