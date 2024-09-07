Стали известны цены на iPhone 16 в России

Mash: iPhone 16 в России можно приобрести от 149 до 399 тысяч рублей

Новый «яблочный» iPhone 16 в России можно будет приобрести от 149 900 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, поставщики уже принимают заказы и готовятся предоставить такой прайс за версию с 128Gb внутренней памяти. iPhone 16 Pro 256Gb обойдется в 199 900 рублей, за версию iPhone 16 Pro Max 256Gb придется выложить 229 990 рублей, а самый топовый iPhone 16 Pro Max на 2 Тб стоит 399 900 рублей.

Презентация Apple состоится 9 сентября, старт продаж намечен на 20 сентября. В России, предварительно, смартфоны появятся спустя два дня, главное — внести 100% предоплаты. При этом после презентации цена на телефоны может вырасти из-за курсовой разницы, логистики и эксклюзивности.

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в беседе с 360.ru отмечал, что большого скачка в отдельных элементах или дизайне iPhone 16 ждать не стоит. При этом вероятны серьезные изменения в характеристиках.