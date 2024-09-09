Apple презентовала iPhone 16

Американская компания Apple проводит презентацию смартфона iPhone 16 и других своих новинок. Мероприятие организовали в Театре Стива Джобса в Apple Park, сообщили «Известия».

Одной из самых ожидаемых новинок стали новые iPhone 16. Помимо обновленных камер, у них появилась сенсорная кнопка Capture Button с датчиком степени давления. Она работает по принципу кнопки затвора в цифровых камерах. Благодаря легкому прикосновению блокируется фокус и экспозиция.

В центре аппаратной начинки — новый чип A18. Он стал на 40% быстрее по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Также Apple презентовала часы с самым большим дисплеем и обновленным дизайном, которые стали самыми тонкими часами компании. Apple Watch series 10 обладает титановым корпусом и мощными динамиками. Также у них теперь самая быстрая зарядка — всего за 30 минут. Для россиян новинка обойдется в 36 тысяч рублей.

Новые наушники AirPods 4 теперь умеют принимать и отклонять звонки по кивку головы. У них обновленный дизайн, чип Н2 и поддержка пространственного звука. Обычная версия будет стоит примерно 12 тысяч рублей. Версия с шумоподавлением — 16 тысяч.

Кроме того, на презентации показали новые AirPods Max в пяти цветах, с USB-C и чипом H2. Они могут проводить клинические тесты на слух. А еще любителям продукции Apple представили Watch Ultra 2 в новом черном цвете. Цены варьируются от 72 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что новый «яблочный» iPhone 16 в России можно будет приобрести от 149 900 рублей.