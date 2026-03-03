Блогер Wylsacom предположил, что пика популярности iPhone 17e достигнет примерно через два года

iPhone 17e представляет собой доступное решение, объединяющее старые технологии с современным процессором. Дизайн модели остался прежним по сравнению с iPhone 16e, но появился новый розовый цвет. Также в комплекте снова есть зарядное устройство Apple Magsafe. Новинку в беседе с ИА НСН оценил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Среди других нововведений — минимум 256 Гб памяти и процессор A19, такой же, как в обычном iPhone 17. Однако экран остался на уровне 60 Гц и с диагональю 6,1 дюйма, что напоминает времена iPhone 14.

Цена в $599 кажется адекватной. На российском рынке похожие модели будут стоить дороже, поэтому iPhone 17e может стать востребованным и популярным. Модель может стать идеальным вариантом в качестве первого iPhone для ребенка или второго телефона для пользователя, считает эксперт Петухов.

Эксперт предположил, что пика популярности iPhone 17e достигнет примерно через два года, как это было с другими моделями линейки E. Сейчас это самый дешевый и доступный iPhone, поэтому он пользуется интересом, хотя в России его позиции, по мнению эксперта, слабее.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что у тех, кто когда-либо пользовался iPhone, новая бюджетная модель iPhone 17e не вызовет интереса.