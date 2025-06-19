Ракету «Ангара-А5» запустили с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк 19 июня в Архангельской области успешно запустили ракету-носитель «Ангара-А5» тяжелого класса. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, на борту находятся космические аппараты.

«С космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен успешный пуск ракеты-носителя „Ангара-А5“ с космическими аппаратами на борту», — отметили в ведомстве.

Ранее с космодрома Плесецк в интересах Минобороны запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» среднего класса. Пуск выполнили космические войска.

В феврале этого года в последний раз в истории запустили ракету легкого класса «Союз-2.1в», созданную на основе средней ракеты «Союз-2.1б». Специалисты заменили двигатель РД-108А на силовую установку НК-33 и убрали четыре боковых блока.