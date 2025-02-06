Россия последний раз в истории запустила ракету «Союз-2.1в»

РИА «Новости»: запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории

Ракету «Союз-2.1в» запустили в России последний раз в истории. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Расчеты Воздушно-космических сил отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками 5 февраля с космодрома Плесецк.

«Старт 5 февраля стал для „Союза-2.1в“ последним. Больше пусков этой модели не планируется», — подчеркнул собеседник агентства.

Этот аппарат создали на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У ракеты отсутствуют четыре боковых блока, РД-108А заменили на двигатель НК-33. Первый пуск «Союза-2.1в» состоялся 28 декабря 2013 года — в космос отправили 13 таких ракет.

Предыдущий пуск «Союза-2.1в» со спутником состоялся в феврале 2024 года. В расчетное время аппарат вывели на целевую орбиту, наземные средства ВКС приняли ракету на управление. Старт состоялся в штатном режиме.