Космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

Космические войска совершили пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«С космодрома Плесецк 23 мая в интересах Минобороны России выполнен пуск ракеты-носителя „Союз 2.1 б“ производства самарского РКЦ „Прогресс“ с космическим аппаратом на борту», — заявили в корпорации.
В феврале 2025 года в России в последний раз в истории запустили ракету легкого класса «Союз-2.1в». Аппарат разработали на базе «Союза-2.1б» среднего класса. Двигатель РД-108А заменили на силовую установку НК-33, у ракеты отсутствуют четыре боковых блока.
Предыдущий пуск «Союза-2.1в» со спутником прошел в феврале 2024 года. Аппарат в расчетное время вывели на целевую орбиту, средства ВКС приняли ракету на управление. Старт состоялся в штатном режиме.
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