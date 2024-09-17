Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты «Ангара» с Плесецка

Ракета «Ангара» с космическими аппаратами успешно стартовала с Плесецка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Старт произошел ровно в 10:00. Аппараты будут выполнять задачи в интересах военного ведомства.

В августе премьер Михаил Мишустин поручил Роскосмосу наладить конвейерный выпуск спутников — до 250 в год.

Кроме того, по его словам, необходимо будет нарастить состав орбитальной группировки аппаратов, чтобы снизить их себестоимость и улучшить качество связи.

Также планируется создать более современные средства вывода на орбиту и многоразовые ракетоносители.

В мае с Плесецка успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом.