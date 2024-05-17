С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником | 360°

Армия 17 мая 2024, 01:40 С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк РИА «Новости»

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ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами на борту. Об этом сообщило Минобороны РФ, передало РИА «Новости».

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказано в публикации.

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Старт совершили в субботу в 23:58. Позже в министерстве отметили, что ракета-носитель в расчетное время вышла на целевую орбиту, ее приняли на управление наземные средства космических войск ВКС. Со спутником поддерживают телеметрическую связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее бывший глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что испытания модернизированного ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся к концу 2024 года. Аппарат создали на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет», производство первой запустили год назад.