С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником | 360°

17 мая 2024, 01:40
С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником
ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами на борту. Об этом сообщило Минобороны РФ, передало РИА «Новости».
«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказано в публикации.
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Старт совершили в субботу в 23:58. Позже в министерстве отметили, что ракета-носитель в расчетное время вышла на целевую орбиту, ее приняли на управление наземные средства космических войск ВКС. Со спутником поддерживают телеметрическую связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.
Ранее бывший глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что испытания модернизированного ракетно-космического комплекса «Рокот» начнутся к концу 2024 года. Аппарат создали на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет», производство первой запустили год назад.
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