Ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России в четверг провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области со спутниками в интересах Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это был восьмой по счету пуск легкой «Ангары-1.2» за историю эксплуатации ракет этого семейства. Первый успешный старт провели в 2014 году. С тех пор совершили пять пусков ракеты класса «Ангара-А5»: один — с Восточного и четыре — с Плесецка.

Проведенный пуск 23 апреля стал седьмым по отечественной космической программе в 2026 году.

В нынешнем году на Восточном откроют новый стартовый стол для ракет легкого класса, отмечал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В конце декабря с космодрома успешно стартовала ракета «Союз-2.1б». На ее борту находились несколько десятков различных космических аппаратов и два спутника «Аист-2Т» для дистанционного зондирования Земли.